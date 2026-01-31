Menu
EN
Notizie
Italia
Mondo
Non solo Vino
Edicola
La Cantina di WineNews
Su I Vini di WineNews
Su I Quaderni di WineNews
A Tavola
WineNews TV
Video
Audio
On Wine
Letto per voi
Newsletter
La Prima di WineNews
I Vini di WineNews
I Quaderni di WineNews
Italian Weekly WineNews
E inoltre
Dicono di noi
Chi Siamo
Sondaggi
Meteo
Seguici
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Giovedì 19 Febbraio 2026 - Aggiornato alle 09:08
Italia
Mondo
Non solo Vino
Newsletter
La Cantina di WineNews
Dicono di noi
Winenews TV
I Quaderni di WineNews
Home
›
Newsletter
›
I Quaderni di WineNews
I Quaderni di WineNews - Il Brunello di Montalcino
31 Gennaio 2026, ore 14:00
Numero:
243
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Gennaio 2026
Vedi la Newsletter
In questo numero
Sotto la lente
Poggio di Sotto, Docg Brunello di Montalcino Riserva 2020
31 Gennaio 2026
Sotto la lente
Costanti, Docg Brunello di Montalcino 2021
31 Gennaio 2026
Sotto la lente
Il Marroneto, Docg Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie Riserva 2020
31 Gennaio 2026
Sotto la lente
Ciacci Piccolomini d'Aragona, Docg Brunello di Montalcino Pianrosso S. Caterina d’Oro Riserva 2020
31 Gennaio 2026
Editoriale
La resilienza del Brunello di Montalcino
31 Gennaio 2026
Allo scaffale
Argiano, Docg Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2021
31 Gennaio 2026
Allo scaffale
Le Chiuse, Docg Brunello di Montalcino Diecianni Riserva 2016
31 Gennaio 2026
Allo scaffale
Canalicchio di Sopra, Docg Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2021
31 Gennaio 2026
Allo scaffale
Giodo, Docg Brunello di Montalcino 2021
31 Gennaio 2026
La Griffe
Poggio Antico, Docg Brunello di Montalcino Vigna I Poggi 2021
31 Gennaio 2026
Best Buy
Fattoria dei Barbi, Docg Brunello di Montalcino Vigna del Fiore 2021
31 Gennaio 2026
Best Buy
Tenuta Luce, Docg Brunello di Montalcino Luce 2021
31 Gennaio 2026
Best Buy
Banfi, Docg Brunello di Montalcino Poggio alle Mura Riserva 2020
31 Gennaio 2026
Best Buy
Fuligni, Docg Brunello di Montalcino 2021
31 Gennaio 2026
Vintage
Biondi Santi, Docg Brunello di Montalcino Riserva 1983
31 Gennaio 2026
Outsider
Tiezzi, Docg Brunello di Montalcino Tre Querci 2021
31 Gennaio 2026
Parola di Enoteca
Enoteca di Piazza Wine Room - Montalcino (SI)
31 Gennaio 2026
La scelta dell'enotecario
Val di Suga, Docg Brunello di Montalcino Vigna Spuntali 2019
31 Gennaio 2026
La sorpresa
Pian delle Vigne, Docg Brunello di Montalcino 2021
31 Gennaio 2026
Spuntature
Il futuro del Brunello, fra turismo e comunicazione
31 Gennaio 2026
Parola di ristorante
Agriristoro Maccari - Montalcino (SI)
31 Gennaio 2026
Il buono del territorio
Fiore, Panforte di Siena Igp Margherita
31 Gennaio 2026