Le Chiuse, Docg Brunello di Montalcino Diecianni Riserva 2016

Le Chiuse non sono di certo un outsider nella produzione di Brunello, ma l’approccio aziendale alla Riserva rappresenta un unicum (che, in qualche modo, risente della lezione di Biondi Santi, nome vicino a quello di Le Chiuse). È il 2010 quando nasce il progetto “Riserva Diecianni”, etichetta che esce solo nelle annate migliori a dieci anni dalla sua vendemmia, prolungando la maturazione in vetro a 5 anni secchi. La versione 2016 ha tensione acida e materia: profuma di frutti di bosco alloro, fiori secchi, liquirizia, caffè e rimandi affumicati di tabacco scuro. In bocca è lungo avvolgente, ben provvisto di acidità, con tannini aggraziati e ben integrati al frutto maturo.

(are)

Copyright © 2000/2026