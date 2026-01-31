Costanti, Docg Brunello di Montalcino 2021

Il Brunello di Montalcino 2021 profuma di frutti scuri, terra e sottobosco, seguiti da toni floreali e balsamici con cenni ferrosi a rifinitura. In bocca è vivace e ben supportato dall’acidità, con tannini articolati e polposi e finale profondo dai ritorni fruttati e dai lampi speziati. Dal 1983, Andrea Costanti tiene in mano le redini dei 10 ettari a vigneto della cantina di famiglia, posta sul Colle al Matrichese alle porte di Montalcino, da cui escono 55.000 bottiglie. La cifra stilistica aziendale è dominata da un’impronta tradizionale e i vini si rivelano austeri, complessi, non immediati e non facili, esulando completamente dalla passeggera fascinazione delle mode enoiche.

(are)

Copyright © 2000/2026