02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

SOTTO LA LENTE

Costanti, Docg Brunello di Montalcino 2021

BRUNELLO, COSTANTI, MONTALCINO, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2021
Uvaggio: Sangiovese
Bottiglie prodotte: 30.000
Prezzo allo scaffale: € 110,00
Proprietà: Andrea Costanti
Enologo: Andrea Costanti, Vittorio Fiore
Territorio: Montalcino

Il Brunello di Montalcino 2021 profuma di frutti scuri, terra e sottobosco, seguiti da toni floreali e balsamici con cenni ferrosi a rifinitura. In bocca è vivace e ben supportato dall’acidità, con tannini articolati e polposi e finale profondo dai ritorni fruttati e dai lampi speziati. Dal 1983, Andrea Costanti tiene in mano le redini dei 10 ettari a vigneto della cantina di famiglia, posta sul Colle al Matrichese alle porte di Montalcino, da cui escono 55.000 bottiglie. La cifra stilistica aziendale è dominata da un’impronta tradizionale e i vini si rivelano austeri, complessi, non immediati e non facili, esulando completamente dalla passeggera fascinazione delle mode enoiche.

(are)

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: BRUNELLO, COSTANTI, MONTALCINO

Altri articoli