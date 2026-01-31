02-Planeta_manchette_175x100
Argiano, Docg Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2021

Vendemmia: 2021
Uvaggio: Sangiovese
Bottiglie prodotte: 3.154
Prezzo allo scaffale: € 300,00
Proprietà: Lilian e André Esteves
Enologo: Bernardino Sani
Territorio: Montalcino

Il Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2021, maturato per 30 mesi in legno grande, profuma di sottobosco, frutti rossi e neri, spezie, erbe aromatiche balsamiche, rosa grafite e cioccolato. In bocca il sorso è materico e polposo dall’articolazione tannica precisa e dalla buona verve acida, che ne amplifica persistenza e sapidità finale. Dal 2013 Argiano è di proprietà dell’imprenditore brasiliano André Santos Esteves, nella “rich list” di Forbes, con la sua Leblon Investiments, seguendo il destino di molte realtà vitivinicole della Toscana enoica. L’azienda conta attualmente su 60 ettari di vigneto a conduzione biologica, per una produzione complessiva di 350.000 bottiglie.

