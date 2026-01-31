Il futuro del Brunello, fra turismo e comunicazione

Oggi, si può dire, paradossalmente, che il futuro del vino è il suo turismo e non più il vino stesso. E il saper raccontare bene - con una comunicazione giovane, autentica e fresca - le esperienze che lo legano alla natura, alla cultura e alla scoperta di un territorio, rappresenta oggi un vantaggio competitivo significativo. L’enoturismo a Montalcino, benché cresciuto in fretta, e quindi ancora da coordinare e da perfezionare, è un asset strategico e moltiplicatore di ricchezza per le cantine per il territorio, già tra le mete sognate dai turisti di tutto il mondo. A patto che sia, evidentemente, un turismo sostenibile, sincero, accogliente e che metta il viaggiatore in condizione di scoprire identità, storie, saperi e culture. È quello che cerchiamo di fare nel nostro piccolo con le queste monografie, per il Brunello ormai giunte all’edizione n. 9, dopo quella del 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 e del 2025. Anche quest’anno il quadro enoico di Montalcino è molto ricco e non ha potuto essere ampio quanto avremmo voluto, lasciando fuori cantine significative che racconteremo prestissimo nella newsletter settimanale “I Vini di WineNews”: ecco quindi San Polo (Marilisa Allegrini), Le Macioche (Cotarella), Castelgiocondo (Frescobaldi), Camigliano, Caprili, Pinino (Il Borro), Casisano (Tommasi), Ridolfi, Casanova di Neri, Greppone Mazzi (Ruffino), Carpineto, Poggio Landi (ABFV), Nardi, La Fuga (Folonari), Aminta (Cecchi), Altesino, Fanti, Palazzo, La Gerla, Uccelliera, Donatella Cinelli Colombini, Collemattoni, Patrizia Cencioni, Villa Poggio Salvi, Casanuova delle Cerbaie, Sassodisole, Capanna, Tornesi, San Carlo, Sesti, La Fortuna, Tenuta di Sesta, Col di Lamo, Padelletti, Molino della Suga (Bonacchi), Campogiovanni (San Felice), Le Ragnaie, Gianni Brunelli, Salvioni, Fattoi, Gorelli, Lisini, Pietroso.
