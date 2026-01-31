Agriristoro Maccari - Montalcino (SI)

La famiglia Maccari, presso il proprio agriturismo nell’areale di Montalcino, offre nel suo “Agriristoro” anche una solida, schietta e appetitosa cucina tradizionale, decisamente fondata sul “chilometro zero”: il pane è prodotto quotidianamente con grani coltivati in loco; le verdure sono quelle dell’orto; miele, vino e birra sono dell’azienda, come anche il prelibato “crocus”. Si possono provare, tra gli altri, le polpettine di alici con cavolo nero all’aglio olio e peperoncino; la zucca arrostita, crema al parmigiano; il tortello di chianina burro e salvia e parmigiano allo zafferano; i pinci alla genovese di pecora e briciole alla maggiorana; il coniglio fritto, maionese allo zafferano e l’orto nel piatto; le costine al miele, riduzione alla birra e patate alla paprika e, per finire, i cantucci allo zafferano con crema al rosmarino.

(fp)

I TOP 5 DI “AGRIRISTORO MACCARI”

1. Maccari, Toscana Rosso Sangiovese 2024 - € 22,00

Sorso scorrevole e profumi ben centrati per un vino tutto da bere

2. Ridolfi, Rosso di Montalcino 2023 - € 28,00

Profumi di viole e ciliegia, anticipano un sorso diretto e saporito

3. Maccari, Toscana Rosso 2024 - € 44,00

Vino morbido e suadente, dallo stile contemporaneo

4. Ridolfi, Brunello di Montalcino Donna Rebecca 2020 - € 140,00

Brunello di Montalcino solido e ben realizzato

5. Ridolfi, Brunello di Montalcino Mercatale Riserva 2019 - € 100,00

Probabilmente l’etichetta più centrata della produzione Ridolfi

