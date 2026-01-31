Banfi, Docg Brunello di Montalcino Poggio alle Mura Riserva 2020

Il Poggio alle Mura Riserva 2020 è integro e definito, nei profumi di rosa e camelia, di ciliegia e susina, di macchia mediterranea e vaniglia, con un tocco di liquirizia a dare freschezza; al palato è ben equilibrato, con tannini saporiti e struttura sapida e calore pepato, che evidenziano le note fruttate, floreali e agrumate che si allungano fino a chiusura del sorso. Insieme al Rosso di Montalcino e al Brunello Annata, la linea di Poggio alle Mura rappresenta i vigneti più vocati di Banfi (che oggi raggiungono in totale gli 800 ettari), delineati grazie ad uno studio di zonazione iniziato negli anni Ottanta, appena due anni dopo la fondazione da parte della famiglia Mariani.

