02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

BEST BUY

Banfi, Docg Brunello di Montalcino Poggio alle Mura Riserva 2020

BANFI, BRUNELLO, MONTALCINO, RISERVA, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2020
Uvaggio: Sangiovese
Bottiglie prodotte: 6.000
Prezzo allo scaffale: € 100,00
Azienda: Banfi
Proprietà: famiglia Mariani
Enologo: Matteo Bagnoli
Territorio: Montalcino

Il Poggio alle Mura Riserva 2020 è integro e definito, nei profumi di rosa e camelia, di ciliegia e susina, di macchia mediterranea e vaniglia, con un tocco di liquirizia a dare freschezza; al palato è ben equilibrato, con tannini saporiti e struttura sapida e calore pepato, che evidenziano le note fruttate, floreali e agrumate che si allungano fino a chiusura del sorso. Insieme al Rosso di Montalcino e al Brunello Annata, la linea di Poggio alle Mura rappresenta i vigneti più vocati di Banfi (che oggi raggiungono in totale gli 800 ettari), delineati grazie ad uno studio di zonazione iniziato negli anni Ottanta, appena due anni dopo la fondazione da parte della famiglia Mariani.

(ns)

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: BANFI, BRUNELLO, MONTALCINO, RISERVA

Altri articoli