Enoteca di Piazza Wine Room - Montalcino (SI)

L’Enoteca di Piazza a Montalcino è di proprietà della famiglia Fedolfi, che dal 2004 ha saputo diventare un punto di riferimenti della cittadina. Tant’è che oggi può contare su tre punti vendita. Al Wine Room, ad un ricco assortimento della produzione locale (che è possibile assaggiare in 105 referenze con sistema Enomatic), affianca anche il meglio dei vini provenienti dal resto d’Italia e una lunga lista di gin:

COSA VENDE

Biondi Santi, Brunello di Montalcino 2018 - € 218,00

Etichetta che continua rappresentare il vero classico di tutto un territorio

Ciacci Piccolomini, Brunello di Montalcino Vigna di Pianrosso 2020 - € 75,00

Brunello potente e suadente che non lascia certamente indifferenti

Casanova di Neri, Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2020 - € 120,00

Una delle etichette simbolo del successo mondiale del Brunello

Altesino, Brunello di Montalcino 2020 - € 49,00

Vino ben fatto e dalla cifra stilistica di taglio tradizionale

Banfi, Brunello di Montalcino Poggio alle Mura 2019 - € 56,00

La modernità fatta Brunello, ecco il messaggio riassuntivo di questo vino

Fattoria dei Barbi, Brunello di Montalcino 2020 - € 41,00

Il Brunello prodotto da una delle famiglie più antiche del territorio

Pian delle Vigne, Brunello di Montalcino Vigna Ferrovia Riserva 2019 - € 135,00

Stile modernista ben eseguito per il Brunello di casa Antinori

Giuseppe Quintarelli, Amarone della Valpolicella Classico 2012 - € 240,00

Forse l’etichetta più significativa, accanto a poche altre, della Valpolicella

Giacomo Conterno, Barolo Francia 2021 - € 252,00

Il Barolo oggi più noto di tutti, banchmark di Nebbiolo nelle aste mondiali

Tenuta San Guido, Bolgheri Sassicaia 2022 - € 420,00

L’eleganza di Bolgheri e il rosso italiano più famoso al mondo

COSA CONSIGLIA

Poggio alle Forche, Brunello di Montalcino Scarnacuoia 2020 - € 89,00

Complessivamente ben realizzato questo Brunello di Castelnuovo dell’Abate



Antico Borgo, Brunello di Montalcino 2021 - € 65,00

Un Brunello tendenzialmente ben eseguito di buona sostanza

Poggio di Sotto, Brunello di Montalcino 2020 - € 210,00

Una delle certezze enoiche di Montalcino

Verbena, Brunello di Montalcino Le Pope - € 52,00

Brunello non privo di qualche rusticità

Argiano, Brunello di Montalcino 2020 - € 68,00

Brunello dallo stile modernista comunque ben declinato

Cava d’Onice, Brunello di Montalcino 2012 - € 80,00

Un vino di impostazione molto tradizionale con i suoi pregi e i suoi difetti

Fanti, Brunello di Montalcino Vallocchio 2020 - € 56,00

Un Brunello ben eseguito e di immediata piacevolezza

Franco Pacenti, Brunello di Montalcino Rosildo 2019 - € 148,00

I vini di Franco Pacenti hanno sempre un carattere ben riconoscibile

San Giorgio, Brunello di Montalcino Ugolforte Riserva 2018 - € 88,00

Brunello ben eseguito, con i profumi forse più riusciti della fase gustativa

La Gerla, Brunello di Montalcino Gli Angeli Riserva 2019 - € 97,00

Ormai da tempo nel novero delle cantine di buona costanza qualitativa

