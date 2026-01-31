Giodo, Docg Brunello di Montalcino 2021

La storia di Giodo a Montalcino (oggi distribuita da Visconti43 di Meregalli) inizia nel 2002, quando Carlo Ferrini acquista un primo ettaro tra Sant’Angelo in Colle e Sant’Antimo, lungo la strada di Sesta. Oggi in azienda lavora anche Bianca, sua figlia, e gli ettari vitati sono diventati 7. Fermentato in acciaio e cemento e maturato in legno di varia misura per 30 mesi, Il Brunello di Montalcino 2021 è vino raffinato che richiama anche suggestioni stilistiche da altri terroir enoici di culto. Il suo profilo olfattivo è fine, su toni di piccoli frutti rossi e spezie, con tocchi affumicati. Al sorso è vivace e slanciato, dallo sviluppo dinamico e dal finale ritmato da lampi balsamici.

