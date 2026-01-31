02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

ALLO SCAFFALE

Giodo, Docg Brunello di Montalcino 2021

BRUNELLO, GIODO, MONTALCINO, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2021
Uvaggio: Sangiovese
Bottiglie prodotte: 7.000
Prezzo allo scaffale: € 150,00
Azienda: Podere Giodo
Proprietà: Carlo e Bianca Ferrini
Enologo: Carlo Ferrini
Territorio: Montalcino

La storia di Giodo a Montalcino (oggi distribuita da Visconti43 di Meregalli) inizia nel 2002, quando Carlo Ferrini acquista un primo ettaro tra Sant’Angelo in Colle e Sant’Antimo, lungo la strada di Sesta. Oggi in azienda lavora anche Bianca, sua figlia, e gli ettari vitati sono diventati 7. Fermentato in acciaio e cemento e maturato in legno di varia misura per 30 mesi, Il Brunello di Montalcino 2021 è vino raffinato che richiama anche suggestioni stilistiche da altri terroir enoici di culto. Il suo profilo olfattivo è fine, su toni di piccoli frutti rossi e spezie, con tocchi affumicati. Al sorso è vivace e slanciato, dallo sviluppo dinamico e dal finale ritmato da lampi balsamici.

(fp)

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: BRUNELLO, GIODO, MONTALCINO

Altri articoli