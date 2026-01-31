Fuligni, Docg Brunello di Montalcino 2021

Fuligni è una famiglia storica di Montalcino, tanto che la fondazione dell’azienda risale al 1923. Le vigne si distribuiscono in parte attorno all’azienda, proprio sotto al paese, in zona Cottimelli su terreni a galestro, e in parte in Val d’Orcia, in località Semiti su terreni di argilla e tufo. In tutto sono 15 ettari, coltivati prevalentemente a Sangiovese, con una piccola parte di Merlot. Lo stile aziendale dei vini è classico e molto riconoscibile, e l’annata 2021 non è da meno: la trama compatta ed ematica, si arricchisce di profumi floreali, di prugna in confettura e cenni freschi di mirto, mentre il sorso dai tannini levigati si diffonde sapido, con elegante incedere floreale e fruttato.

