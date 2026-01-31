Il Marroneto, Docg Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie Riserva 2020

Il Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie Riserva 2020 profuma di prugna, mirtilli, fiori di campo e melograno con tocchi balsamici e rimandi all’anice e alla menta, al sottobosco, alla liquirizia al pepe e alla cannella. In bocca il sorso è vivace ed elegante, ben ritmato dall’acidità che muove una fitta articolazione tannica, ben coperta dal frutto, terminando in un lungo e persistente finale appena sapido. Il Marroneto di Alessandro Mori, coadiuvato in cantina dal figlio Jacopo, è riuscito a scrivere tra le pagine più avvincenti della denominazione, almeno dal primo ventennio del Nuovo Millennio, consegnando agli appassionati vini ormai da considerarsi veri e propri cult.

