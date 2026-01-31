02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

SOTTO LA LENTE

Il Marroneto, Docg Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie Riserva 2020

BRUNELLO, IL MARRONETO, MONTALCINO, RISERVA, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2020
Uvaggio: Sangiovese
Bottiglie prodotte: 1.499
Prezzo allo scaffale: € 2.500,00
Proprietà: Alessandro Mori
Enologo: Paolo e Jacopo Vagaggini
Territorio: Montalcino

Il Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie Riserva 2020 profuma di prugna, mirtilli, fiori di campo e melograno con tocchi balsamici e rimandi all’anice e alla menta, al sottobosco, alla liquirizia al pepe e alla cannella. In bocca il sorso è vivace ed elegante, ben ritmato dall’acidità che muove una fitta articolazione tannica, ben coperta dal frutto, terminando in un lungo e persistente finale appena sapido. Il Marroneto di Alessandro Mori, coadiuvato in cantina dal figlio Jacopo, è riuscito a scrivere tra le pagine più avvincenti della denominazione, almeno dal primo ventennio del Nuovo Millennio, consegnando agli appassionati vini ormai da considerarsi veri e propri cult.

(are)

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: BRUNELLO, IL MARRONETO, MONTALCINO, RISERVA

Altri articoli