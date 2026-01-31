Poggio di Sotto, Docg Brunello di Montalcino Riserva 2020

Il Brunello di Montalcino Riserva 2020 profuma di di prugna e ciliegia, con tocchi di rosa, sottobosco, liquirizia, cannella e menta. In bocca il sorso è teso e polposo, dalla trama tannica raffinata e dal finale ben profilato e molto lungo su toni speziati. Poggio di Sotto - fondata nel 1989 da Piero Palmucci, scomparso nel 2022 - è fra le cantine più significative di Montalcino e i suoi vini sono ormai nei desiderata di tutti gli amanti del Brunello. Dal 2011, fa parte del Gruppo ColleMassari - insieme a Grattamacco - ed oggi Poggio di Sotto conta su 20 ettari a vigneto in biologico, che insistono nel versante sud della denominazione, producendo 75.000 bottiglie.

(are)

Copyright © 2000/2026