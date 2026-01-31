02-Planeta_manchette_175x100
Tiezzi, Docg Brunello di Montalcino Tre Querci 2021

Vendemmia: 2021
Uvaggio: Sangiovese
Bottiglie prodotte: 2.666
Prezzo allo scaffale: € 75,00
Proprietà: Enzo e Monica Tiezzi
Enologo: Enzo Tiezzi
Territorio: Montalcino

Due sono le anime note di Tiezzi, azienda che porta in sé la storia di Montalcino e di cui Enzo Tiezzi ha preso il testimone, traghettandolo con garbo ai giorni nostri. L’anima più esposta è quella di Vigna Soccorso, un fazzoletto di alberelli che guardano al tramonto alle spalle del Santuario che dà loro il nome, mentre l’anima più riservata è Poggio Cerrino, una vigna dalla parte opposta del paese (c’è poi una terza anima, ma è un’altra storia). Durante il reimpianto di Poggio Cerrino del 2017, Enzo e la figlia Monica si accorgono di una parte di vigna dal suolo diverso, quasi bianco; nasce così un Brunello nuovo, chiamato Tre Querci, e vestito di una vecchia etichetta aziendale degli anni Ottanta. Dirimente è la scelta di fermentare le uve in cemento, per esaltare l’espressione di questo Sangiovese. E la scelta ha pagato: questa prima annata del Brunello Tre Querci ha il profilo integro e definito della ciliegia fresca e dei petali di rosa, profuma di macchia mediterranea con leggere speziature e cenni di goudron a dare profondità; in bocca l’aderenza è sapida e carnosa, si allunga fresca e si addolcisce nel finale. Delizioso.

