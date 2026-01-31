Tenuta Luce, Docg Brunello di Montalcino Luce 2021

Il Brunello di Montalcino 2021 della Tenuta Luce profuma di frutti rossi maturi, cioccolato e spezie, con tocchi balsamici e affumicati a rifinitura. Polposo e avvolgente il sorso, ricco nell’articolazione tannica ben coperta dal frutto e tendenzialmente caldo e lungo nel finale, dai ritorni ancora balsamici e dai lampi di liquirizia e pepe a congedo. Tenuta Luce (nata nel 1993 dall’intuizione di Vittorio Frescobaldi e Robert Mondavi e oggi parte integrante dei possedimenti della griffe fiorentina Frescobaldi a Montalcino, insieme a Castelgiocondo) si trova nel quadrante sud-ovest della denominazione e si estende per 249 ettari con 92 ettari coltivati a vigneto.

