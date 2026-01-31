Pian delle Vigne, Docg Brunello di Montalcino 2021

Il Brunello di Montalcino 2021 di Pian delle Vigne racconta bene la porzione di territorio da cui è ottenuto. Pieno e fruttato al naso - con rimandi aromatici ai mirtilli, alla visciola e ciliegia, alla macchia mediterranea, alla liquirizia e al cacao - propone uno sviluppo gustativo ricco e succoso dai lampi balsamici e da finale lungo, avvolge deciso su rimandi speziati. Pian delle Vigne è la dependance nel territorio di Montalcino della famiglia Antinori, che arriva in questo areale nel 1995, quando il Brunello comincia la sua cavalcata trionfale, arrivando, oggi, a rappresentare uno dei vini nazionali più quotati. Siamo nella parte bassa del quadrante sud-occidentale della denominazione e qui l’azienda coltiva 83 ettari a vigneto (a cui si aggiungono anche 11 ettari di più recente acquisizione nella zona più alta della denominazione, nei pressi del Passo del Lume Spento). La vinificazione avviene nella nuova cantina completata nel 2022, ispirata dai disegni dello stesso Piero Antinori, e produce oltre 252.000 bottiglie, suddivise tra Rosso di Montalcino, la Riserva Vigna Ferrovia e il Brunello annata.

