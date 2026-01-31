02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

BEST BUY

Fattoria dei Barbi, Docg Brunello di Montalcino Vigna del Fiore 2021

BRUNELLO, FATTORIA DEI BARBI, MONTALCINO, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2021
Uvaggio: Sangiovese
Bottiglie prodotte: 10.000
Prezzo allo scaffale: € 72,00
Proprietà: Stefano Cinelli Colombini
Enologo: Maurizio Castelli
Territorio: Montalcino

Il Brunello Vigna del Fiore proviene dalla vigna più meridionale di Fattoria dei Barbi, una delle più a Sud di Montalcino, dove terreni di galestro e protezione da venti freddi e caldi, permettono alle uve di maturare in modo graduale ed equilibrato. La versione 2021 ha la freschezza delle spezie orientali e della macchia mediterranea, a cui si aggiunge la dolcezza delle prugne in confettura e la gentilezza dei fiori appassiti; il sorso è ampio e definito, con l’energia del pepe a muovere il sorso sapido e floreale, dissetante nel finale. Stefano Cinelli Colombini gestisce oggi l’azienda di famiglia fondata nel 1790, insieme ad Aquilaia dei Barbi nella Maremma di Scansano.

(ns)

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: BRUNELLO, FATTORIA DEI BARBI, MONTALCINO

Altri articoli