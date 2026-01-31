Fattoria dei Barbi, Docg Brunello di Montalcino Vigna del Fiore 2021

Il Brunello Vigna del Fiore proviene dalla vigna più meridionale di Fattoria dei Barbi, una delle più a Sud di Montalcino, dove terreni di galestro e protezione da venti freddi e caldi, permettono alle uve di maturare in modo graduale ed equilibrato. La versione 2021 ha la freschezza delle spezie orientali e della macchia mediterranea, a cui si aggiunge la dolcezza delle prugne in confettura e la gentilezza dei fiori appassiti; il sorso è ampio e definito, con l’energia del pepe a muovere il sorso sapido e floreale, dissetante nel finale. Stefano Cinelli Colombini gestisce oggi l’azienda di famiglia fondata nel 1790, insieme ad Aquilaia dei Barbi nella Maremma di Scansano.

