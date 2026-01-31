02-Planeta_manchette_175x100
Canalicchio di Sopra, Docg Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2021

Vendemmia: 2021
Uvaggio: Sangiovese
Bottiglie prodotte: 3.998
Prezzo allo scaffale: € 150,00
Proprietà: Francesco, Marco e Simonetta Ripaccioli
Enologo: Luca Felicioni, Maurizio Castelli
Territorio: Montalcino

Un vino che fin dalla sua prima uscita con l’annata 2018 ha messo una seria ipoteca sul suo ruolo da protagonista nel portafoglio etichette di Canalicchio di Sopra. Ed annata dopo annata, questo primato sembra farsi sempre più solido, anche in millesimi delicati come il 2021. I suoi profumi rimandano ai piccoli frutti rossi maturi, alla rosa appena appassita, alla terra e a cenni tostati e speziati di sottofondo. In bocca il vino possiede energia, articolazione e dolcezza, sviluppandosi contrastato, fino ad un finale intenso dal timbro sapido accentuato. Canalicchio di Sopra conta su oltre 21 ettari a vigneto nel versante nord della denominazione, per una produzione di 90.000 bottiglie.

TAG: BRUNELLO, CANALICCHIO DI SOPRA, MONTALCINO

