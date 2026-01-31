Ciacci Piccolomini d'Aragona, Docg Brunello di Montalcino Pianrosso S. Caterina d’Oro Riserva 2020

Il Brunello di Montalcino Vigna di Pianrosso Santa Caterina Oro Riserva 2020, vinificato in acciaio e cemento e maturato in legno grande per oltre tre anni, profuma di frutta a polpa rossa ed erbe aromatiche, con tocchi floreali e cenni di spezie, liquirizia e terra. Intenso, avvolgente e polposo il sorso, che ne dinamizza la ricca articolazione tannica e il finale lungo e dai toni balsamici. La cantina della famiglia Bianchini con sede lungo la strada di Sesta, tra i borghi di Castelnuovo dell’Abate e di Sant’Angelo in Colle, nel quadrante sud-ovest della denominazione, conta su 50 ettari vitati a biologico, da cui ricava una produzione complessiva fino a 300.000 bottiglie l’anno.

