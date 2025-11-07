Il “Barolo del futuro” tra mercati, consumi, cambiamento climatico e mix vino-cibo-territori

Fare previsioni in un mondo del vino sempre più complesso, sta diventando difficile. Ma conoscere la visione di uno dei più importanti vini italiani, come il Barolo, può essere utile a tutti. Dalle Langhe, WineNews, ha raccolto le voci di Sergio Germano (Consorzio Barolo), Valentina Abbona (Marchesi di Barolo), Andrea Farinetti e Roberto Bruno (Fontanafredda), Roberta Ceretto (Ceretto), Alessandro Masnaghetti (Enogea), Roberto Conterno (Giacomo Conterno), Barbara Sandrone (Luciano Sandrone) e Francesca Vajra (G.D.Vajra).

