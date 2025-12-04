Il “Brunello del futuro” tra mercati, enoturismo e un piano di rilancio della denominazione

Fare previsioni è difficile, in un’epoca complessa, anche per il vino. WineNews ha raccolto le “voci storiche” di Montalcino, tra i territori più emblematici, per capire se è “un’isola felice”. Ma dove il Consorzio del Brunello, guidato da Giacomo Bartolommei, parla di un piano di promozione per rilanciare la denominazione. Con Giampiero Bertolini (Biondi-Santi), Cristina Mariani-May (Castello Banfi), Stefano Cinelli Colombini (Fattoria dei Barbi), Bernardino Sani (Argiano), Pier Giuseppe d’Alessandro (Poggio Antico) e Francesco Ripaccioli (Canalicchio di Sopra). (ph: Francesco Belviso)

