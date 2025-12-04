Vernaccia 175x100 manchette
Video

Il “Brunello del futuro” tra mercati, enoturismo e un piano di rilancio della denominazione

WineNews ha raccolto le voci di Montalcino, per capire se, in un’epoca complessa, i territori più emblematici del vino italiano sono “un’isola felice”

Fare previsioni è difficile, in un’epoca complessa, anche per il vino. WineNews ha raccolto le “voci storiche” di Montalcino, tra i territori più emblematici, per capire se è “un’isola felice”. Ma dove il Consorzio del Brunello, guidato da Giacomo Bartolommei, parla di un piano di promozione per rilanciare la denominazione. Con Giampiero Bertolini (Biondi-Santi), Cristina Mariani-May (Castello Banfi), Stefano Cinelli Colombini (Fattoria dei Barbi), Bernardino Sani (Argiano), Pier Giuseppe d’Alessandro (Poggio Antico) e Francesco Ripaccioli (Canalicchio di Sopra). (ph: Francesco Belviso)

TAG: ARGIANO, BIONDI SANTI, BRUNELLO DI MONTALCINO, CANALICCHIO DI SOPRA, CASTELLO BANFI, CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO, ENOTURISMO, FATTORIA DEI BARBI, MERCATI, MONTALCINO, POGGIO ANTICO, PROMOZIONE

