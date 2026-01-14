Vernaccia 175x100 manchette
Video

Il futuro dei territori italiani e dei loro grandi vini è, in buona parte, in mano alle donne

WineNews lo racconta, dalle Langhe del Barolo, con le voci delle “Barolo Girls”, figlie, eredi e custodi delle cantine che hanno scritto la storia

Il futuro dei territori e dei vini italiani è, in buona parte, in mano alle donne. WineNews lo racconta dalle Langhe del Barolo, la cui storia è legata, ben prima dei “Barolo Boys”, a figure femminili decisive, a partire dalla Marchesa di Barolo, la sua inventrice. Con le voci delle “Barolo Girls”, per dirla come Clara & Gigi Padovani, Bruna Giacosa (Bruno Giacosa), Roberta Ceretto (Ceretto), Barbara Sandrone (Luciano Sandrone), Valentina Abbona (Marchesi di Barolo), Elena Bonelli Germano (Ettore Germano), Francesca Vaira (Luigi Baudana - G.D.Vajra) e Giovanna Garesio (Garesio).

