Il mondo beve bollicine e vuole qualità, identità, territorio, convivialità e Metodo Classico

Le bollicine sono il vero motore della crescita del vino italiano, dall’export ai consumi interni, e oggi valgono un terzo delle vendite, tra la forza del Prosecco e la passione per il Metodo Classico. A WineNews, i produttori del Franciacorta (Maurizio Zanella-Ca’ del Bosco, Massimo Tuzzi-Terra Moretti, Arturo Ziliani-Berlucchi, Silvano Brescianini-Barone Pizzini, Emanuele Rabotti-Monte Rossa e Francesca Faccoli), e del Trentodoc (Matteo Lunelli-Ferrari, Luca Rigotti-Mezzacorona ed Enrico Zanoni-Cavit) spiegano perché sono un “medium” della convivialità nella nostra società.

