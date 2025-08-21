Il sogno di Vittoria: un distretto che racconti il legame inestricabile fra la città e il suo vino

Un luogo con una storia unica, connessa fin dalle origini al vino. Nata nel 1607, ha legato per 300 anni il suo intero sviluppo economico, sociale e culturale al Nero d'Avola e al Frappato, grazie ad uno spiccato spirito imprenditoriale, a caratteristiche pedo-climatiche uniche e un vino riconoscibile, il Cerasuolo di Vittoria, unica Docg dell’Isola. Eppure, è tra i territori meno in vista della Sicilia. Ne parliamo con produttori e chef come Emilia Strazzanti, Massimo Maggio, Alessio Planeta, Achille Alessi, Arianna Occhipinti, Marco Failla, Gaetana Jacono, Silvio Balloni e Giusto Occhipinti.

