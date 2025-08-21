Vernaccia 175x100 manchette
Il sogno di Vittoria: un distretto che racconti il legame inestricabile fra la città e il suo vino

Un luogo con una storia unica, che fin dalle sue origini si è legato al vino, creando ricchezza. Ma che è tra i territori meno in vista della Sicilia

Un luogo con una storia unica, connessa fin dalle origini al vino. Nata nel 1607, ha legato per 300 anni il suo intero sviluppo economico, sociale e culturale al Nero d'Avola e al Frappato, grazie ad uno spiccato spirito imprenditoriale, a caratteristiche pedo-climatiche uniche e un vino riconoscibile, il Cerasuolo di Vittoria, unica Docg dell’Isola. Eppure, è tra i territori meno in vista della Sicilia. Ne parliamo con produttori e chef come Emilia Strazzanti, Massimo Maggio, Alessio Planeta, Achille Alessi, Arianna Occhipinti, Marco Failla, Gaetana Jacono, Silvio Balloni e Giusto Occhipinti.

