Il Sulcis, uno dei cuori della Sardegna, dove il vino racconta una storia di rinascita

Alla scoperta della culla del “Carignano del Sulcis” ma non solo, tra cantine come Santadi, Mesa (Herita Marzotto Wine Estates), La Sabbiosa e Piede Franco, e progetti di territorio che narrano la riscoperta di un territorio che viveva “sotto terra”, incentrato sulla durissima attvità mineraria, e che oggi vive una nuova vita e guarda al futuro grazie alla voglia di un sistema vinicolo e sociale che vuole mostrare al mondo, con orgoglio, l’autenticità e la qualità della sua produzione vinicola, dei suoi paesaggi e della sua gente.

