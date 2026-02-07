Il valore dei Cru, tra storia e futuro, per le Langhe di Barolo e Barbaresco e non solo

A WineNews, da “Grandi Langhe e il Piemonte del Vino”, riflessioni su un percorso che ha fatto crescere prestigio e valore del territorio. Nella visione di Sergio Germano (Ettore Germano e presidente Consorzio Barolo e Barbaresco), Cecilia Rocca Clerico (Clerico), Cesare Benvenuto Pio (Pio Cesare), Federico Orione (Bersano), Stefano Chiarlo (Michele Chiarlo), Andrea Farinetti (Fontanafredda-Borgogno), Chiara Damilano (Damilano), Maria Cristina Oddero (Oddero), Giorgio Rivetti (La Spinetta), Gianluca Torrengo (Prunotto) Valentina Abbona (Marchesi di Barolo).
