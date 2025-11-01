Il valore dell’artigianato italiano, che veste la tavola di bellezza ed esalta il piacere

Il made in Italy è il patrimonio culturale ed economico del nostro Paese, grazie a grandi e piccole imprese che portano avanti tradizioni, qualità ed il legame con i territori e le comunità. E se è alimentare, abbigliamento, arredamento e automative sono le sue “4 A”, alla base di tutte c’è una sola “A maiuscola”: l’artigianato. Lo raccontano, a WineNews, Duccio Corsini, alla guida di Principe Corsini in Chianti Classico, Sabina Corsini e Neri Torrigiani, ideatori “Artigianato e Palazzo” al Giardino di Palazzo Corsini a Firenze, e le giornaliste Domitilla Benini e Annamaria Tossani (ph: Federico Mineli).

Copyright © 2000/2025