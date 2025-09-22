Vernaccia 175x100 manchette
Video

Il vino come “medium” per raccontare al mondo la bellezza dei territori italiani

È così a Menfi, la cui Doc nel 2025 compie 30 anni di storia, nel cuore delle Terre Sicane, e come racconta WineNews, sulle orme de “Il Gattopardo”

Per WineNews il vino è il “medium” per raccontare al mondo la bellezza dei territori italiani, e questo è il vino per Menfi, la cui Doc nel 2025 compie 30 anni di storia, nel cuore delle Terre Sicane, dove, citando Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore de “Il Gattopardo”, “riappare l’aspetto della vera Sicilia”. E dove, tra la Valle dei Templi di Agrigento e Selinunte, si investe in vino e nella ristorazione, e si sostiene la cultura, come raccontano dai vigneti sul mare e la spiaggia di Porto Palo, Mandrarossa (Cantine Settesoli) e il ristorante Da Vittorio.

