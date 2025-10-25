Vernaccia 175x100 manchette
Video

Il vino ed il futuro della Valtellina, il territorio di montagna più “mediterraneo” che ci sia

Le riflessioni dei vertici del Consorzio e dei produttori, che guardano al domani forti della qualità di grandi vini rossi contemporanei

Le riflessioni dei vertici del Consorzio e dei produttori, che guardano al domani forti della qualità di grandi vino rossi contemporanei. Come raccontano, a WineNews, Mamete Prevostini e Marco Fay, alla guida del Consorzio Vini Valtellina (e produttori con le aziende di famiglia), e ancora Danilo Drocco (Nino Negri - Gruppo Italiano Vini), Isabella Pelizzati Perego (Arpepe), Aldo Rainoldi (Rainoldi) e Davide Fasolini (della cantina Dirupi ed al vertice della Strada del Vino e Sapori di Valtellina).

TAG: TERRITORIO, VALTELLINA, vino

