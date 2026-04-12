Kellerei Kaltern, Spumante Brut Nature 2021

La Cantina di Caldaro - dal 2016 “fusa” con la “Erste+Neue” - è stata fondata agli inizi del Novecento. Oggi è una delle più importanti realtà cooperative dell’Alto Adige, Regione dove questo modello di organizzazione produttiva ha, senza dubbio, trovato il proprio luogo d’eccellenza, riportando risultati a dir poco significativi e diventando un po’ il modello di riferimento anche per le aziende cooperative a carattere enologico di tutto il resto d’Italia. Si tratta di una cantina sociale che mette assieme oltre 530 soci conferitori, che lavorano piccoli appezzamenti di terreni vitati (per un totale di 420 ettari) sparsi un po’ in tutte le zone più rinomate di questo areale: dall’Oltradige alla conca di Bolzano, per arrivare alla Valle Isarco e, naturalmente, alle pendici che sovrastano il lago di Caldaro, producendo 3.500.000 bottiglie di ormai conclamata e confortante continuità qualitativa e realizzate con esecuzioni ineccepibili. Lo Spumante Brut Nature 2021 - fermentato in acciaio e tonneau e maturato per 39 mesi sui suoi lieviti - si presenta di colore giallo paglierino brillante dai riflessi dorati con perlage fitto e continuo. I suoi profumi rimandano ai fiori bianchi e alla frutta gialla, con tocchi di pan-brioche, menta e mandorla tostata. In bocca il sorso è vivace, sapido e tendenzialmente verticale, dallo sviluppo croccante e fresco e dal finale cremoso con nota iodata a congedo.

(are)

Copyright © 2000/2026