“La cucina italiana ha costruito un modello identitario fondato sulla diversità e lo scambio”

WineNews torna a confrontarsi con Massimo Montanari, tra i massimi storici dell’alimentazione al mondo, professore emerito all’Università di Bologna, dove ha fondato il Master in Storia e Cultura dell’Alimentazione, e presidente del Comitato Scientifico che ha portato alla candidatura de “La cucina italiana tra sostenibilità e diversità bioculturale” a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, il cui responso si saprà a fine 2025. “Il vero valore culturale della cucina italiana è quello di aver costruito un modello identitario fondato sulla diversità e lo scambio”.

