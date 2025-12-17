La storia del vino è inseparabile dalla storia dell’umanità: viaggio nei “monasteri del vino”

La storia del vino è inseparabile da quella dell’umanità ed è custodita nei “monasteri” del vino italiano, come raccontano, a WineNews, il professor Attilio Scienza , Vittorio Moretti (Gruppo Terra Moretti) , Valentina Moretti (Convento Santissima Annunciata, Franciacorta), Renzo Cotarella (Antinori, Badia a Passignano, Chianti Classico), Padre Stefano Visintin (Abbazia di Praglia, Colli Euganei), Padre Luigi Cavagna (Convento Rodengo Saiano, Franciacorta), Dom Andrea Santus (Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, Crete Senesi) e Manfred Bernard (Cantina Convento Muri-Gries, Alto Adige).

