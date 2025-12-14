La vendemmia 2025, dal Nord al Sud d’Italia, è stata “ottima”, secondo i giudizi dei vignerons

La vendemmia 2025 in Italia è stata “ottima”, secondo i giudizi della cantine-simbolo di territori dei quali raccontano l’identità con i loro vini, raccolti da WineNews: da Monte Rossa dalla Franciacorta a Ferrari e Maso Martis dal Trentodoc, da Cantine Lunae dalla Liguria a Velenosi dalle Marche, da Donnafugata dalla Sicilia a La Viarte dai Colli Orientali del Friuli, da Marisa Cuomo e Quintodecimo dalla Campania ad Argiolas dalla Sardegna, da Arnaldo Caprai dall’Umbria a San Salvatore 1988 dal Cilento, da Franco Adami dal Prosecco Docg a Oniwines il cui sguardo abbraccia più vigneti.

