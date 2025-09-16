La vendemmia al tempo dei social, un “mosaico” di alcune delle immagini più belle delle cantine

I primi grappoli sono stati tagliati in Sicilia a luglio, poi la vendemmia 2025 in Italia, che, stando alle stime, si preannuncia ottima in qualità e quantità, è proseguita in agosto, per entrare nel vivo in in settembre, e proseguire fino ad ottobre. Con il momento più importante, ma anche affascinante, del mondo del vino che, al tempo dei social, diventa un “mosaico” di foto e video condivisi dalle cantine sui loro profili e raccolti da WineNews, dai vigneti dei territori di tutta Italia, paesaggi bellissimi dove si raccoglie l’uva, con i giochi di luce dell’ultimo sole estivo.

