Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

Video

La vendemmia al tempo dei social, un “mosaico” di alcune delle immagini più belle delle cantine

WineNews ha raccolto foto e video condivisi dalle aziende sui propri profili per raccontare il momento più importante, ma anche affascinante, del vino

I primi grappoli sono stati tagliati in Sicilia a luglio, poi la vendemmia 2025 in Italia, che, stando alle stime, si preannuncia ottima in qualità e quantità, è proseguita in agosto, per entrare nel vivo in in settembre, e proseguire fino ad ottobre. Con il momento più importante, ma anche affascinante, del mondo del vino che, al tempo dei social, diventa un “mosaico” di foto e video condivisi dalle cantine sui loro profili e raccolti da WineNews, dai vigneti dei territori di tutta Italia, paesaggi bellissimi dove si raccoglie l’uva, con i giochi di luce dell’ultimo sole estivo.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: RACCOLTA, SOCIAL NETWORK, TERRITORIO, UVA, VENDEMMIA, VIGNETI

Altri articoli