L’Alto Adige, tra un’ottima vendemmia, le nuove Uga e vini bianchi sempre più affermati

È uno dei territori vitivinicoli più prestigiosi d’Italia, conosciuto soprattutto per vini bianchi d’eccellenza e di grande longevità. L’Alto Adige si afferma sempre più nei mercati internazionali e viene da una vendemmia 2025 con tutti i presupposti dell’ottima annata e la novità delle Uga. Come hanno raccontato, a WineNews, da “Merano WineFestival”, Rudi Kofler (Terlano), Karoline Walch (Elena Walch), Andreas Kofler (Kurtatsch), Martin Lemayr (Colterenzio), Jakob Gasser (San Michele Appiano), Gottfried Pollinger (Nals Margreid) e Willi Sturz (Tramin), guardando al futuro (credit: Marion Lafogler).

