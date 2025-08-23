Latteria Bronzone, Stracchino Bronzone

A 700 metri di altezza, ai piedi del Monte Bronzone - che domina il Lago d’Iseo da sud e la Franciacorta da Nord - si trova la Nuova Società Cooperativa Agricola Monti e Laghi, formato da giovani agricoltori sparsi sui rilievi fra il Lago di Endine e, appunto, quello di Iseo. In tutto governano 400 bovine di razza alpina, lasciate libere di passeggiare fra i saturi pascoli alpini d’estate e nutrite a fieno di montagna durante l’inverno. Il loro latte confluisce nel caseificio a Vigolo di Bergamo, dove - sotto il marchio “Latteria Bronzone” - si produce una ricca serie di formaggi a latte crudo, cotto e semicotto, ma non solo: anche yogurt, burro, budini, ricotta e mozzarelle. Il più conosciuto è lo Stracchino Bronzone, premiato come migliore della sua specie in Italia nel 2021: è un formaggio da latte intero dalla pasta molle, sottoposto a breve stagionatura (dai 2 ai 5 giorni), a partire da latte, sale, caglio e fermenti lattici. Il suo colore è bianco mentre la crosta è leggermente gessata; ha un dolce aroma di latte e un sapore leggermente acidulo. Esiste anche in versione stagionata, dai sapori un poco più decisi. Insieme alle formagelle erborinate, alla crescenza, il primo sale, il Taleggio e il Vigolino, rappresenta la produzione di formaggi a pasta cruda del caseificio, che si possono acquistare nel negozio del caseificio aperto a Sarnico. Qui si trovano anche le altre proposte cotte e semicotte (come il Formaggio Monte Bronzone e la Fumetta), a fianco ad una piccola scelta di salumi e formaggi di capra selezionati dalla Latteria stessa.

(ns)

