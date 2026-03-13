Filippi, Colomba al Caramello Salato

La Colomba al Caramello Salato di Filippi è un dolce per chi apprezza i sapori intensi e gli abbinamenti arditi. Un lievitato dall’impasto leggero guarnito da cremosi pezzetti di caramello in cui il senso di dolcezza iniziale è mitigato e reso più intrigante da una lievissima ma immediata sapidità. L’azienda Filippi inizia il suo percorso nel 1972, a Zanè, nei dintorni di Vicenza. Maria e Giuliano hanno iniziato a scrivere il primo capitolo di questa storia aziendale, con la produzione dei primi dolci da forno a lievitazione naturale, all’insegna della genuinità degli ingredienti e della tradizione e oggi, con i figli Andrea e Lorenzo, la storia continua con la stessa dedizione e lo stesso spirito. Il mantenimento di alti standard qualitativi e i ritmi di produzione non hanno però fatto dimenticare che l’essenza dell’azienda, che nel tempo si è allargata ed ammodernata, rimane quella di un’azienda familiare e artigianale, costituita da valori condivisi e dalla ricerca della qualità a tutto campo.

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