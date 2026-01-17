La Vecchia Dispensa, Perla Nera Aceto Balsamico Di Modena Igp

L’Aceto Balsamico di Modena Igp è una delle molte eccellenze che popolano l’inesauribile giacimento gastronomico del Bel Paese. Il “Perla Nera” è il prodotto più complesso e strutturato della collezione proposta da La Vecchia Dispensa, una delle più antiche acetaie di Modena. Presenta una densità elevata e un profilo aromatico intenso, con sentori sospesi tra suggestioni balsamiche e liquorose. Ma non solo. All’olfatto spicca anche un incrocio di rimandi al caffè, alla liquirizia, al miele e alle noci, mentre al palato le sensazioni gusto-olfattiva rimandano al cacao, alla ciliegia matura, alla mora e alla prugna. La protagonista indiscussa di questo aceto è però la profondità aromatica: una lenta apertura al naso e al palato, dove ogni nota evolve e si svela con gradualità, regalando una degustazione lunga e avvolgente e decisamente destinata ad essere ricordata. Consigliato su piatti strutturati, come formaggi stagionati e carne rossa. Ideale anche sui risotti e in abbinamento con il cioccolato fondente.

Copyright © 2000/2026