Scarpato, Colomba Offella

L’impasto a lievitazione naturale della storica “Offella Antica Verona” prende anche la forma di colomba, grazie alla Pasticceria Scarpato. Tutto il sapore e il profumo del tradizionale dolce veronese vengono racchiusi in un soffice dolce da gustare con l’aggiunta di una spolverata di zucchero a velo. Quella della Pasticceria Scarpato è una storia ultracentenaria che coniuga la qualità degli ingredienti alla competenza dei maestri pasticceri che, grazie alle loro sapienti mani, sono sempre alla ricerca del dolce perfetto. L’azienda veronese - dal 1995 di proprietà della famiglia Ferrarese - attraverso un lavoro quotidiano, arriva sempre alle festività con dei dolci al top che, anno dopo anno, non smettono di sorprendere la clientela di buongustai. La pasticceria Scarpato è divenuta famosa anche per la valorizzazione del dolce più identitario della tradizione veronese, ovvero l’“Offella” (il dolce natalizio tipico di Verona, soffice e ricco di burro, considerato l’antenato del pandoro).

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