Valico Terminus, Senape del Ventasso

La Senape del Ventasso è la classica salsa delicata e dal gusto ricco, stratificato e unico. Ideale per dare acidità e accompagnare carni e per equilibrarne il sapore delle parti grasse. Ottima anche con il pesce e i formaggi. Ventasso è il monte al centro dell’Appennino reggiano nonché il comune dove è nato Valico Terminus. Una realtà produttiva nata nel 2015 quando Giovanni Cervi, il titolare, decide di ritirarsi in questi luoghi poco antropizzati. Dal 2018 è attivo il laboratorio di trasformazione, che fa perno sulla senape e la raccolta di erbe selvatiche (cardo mariano, piantaggine, ortica, polmonaria, lamponi e mirtilli selvatici, ginepro, rosa canina, sambuco, corniolo, prugnoli) e frutti abbandonati (mele antiche, prugne, fichi), trasformati in sottolio, salse, confetture, etc. La filosofia produttiva è totalmente naturale, a partire - ad eccezione della senape - dalla raccolta di quello che cresce spontaneamente nei terreni aziendali (9 ettari posti a 650 metri sul livello del mare).

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