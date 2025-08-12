Le parole del cibo di Dante, dalla fame del Conte Ugolino alle anguille di Bolsena e la Vernaccia

In un’epoca in cui anche il cibo è “social”, riscoprire le radici della nostra cultura alimentare è un gesto rivoluzionario. Davvero sappiamo cosa mangiavano i nostri antenati, come Dante ? A WineNews rispondono gli ideatori di “AtLiTeG-Atlante della lingua e dei testi della cultura gastronomica italiana dall’età medievale all’Unità d’Italia”: Giovanna Frosini, Chiara Murru e Valentina Iosco, mentre Riccardo Pratesi recita la “Divina Commedia” (credit: il vero volto di Dante per i ricercatori dell’Università Federale di Uberlândia in Brasile, Cicero Moraes/3D OrtogOnLineMag).

