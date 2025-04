Leone de Castris, Salento Igt Sauvignon Vigna Case Alte 2024

Il Sauvignon Vigna Case Alte 2024, maturato per tre mesi in acciaio, si presenta di colore giallo paglierino brillate. I suoi aromi rimandano al cedro, alle foglie di pomodoro, al peperone e ai frutti tropicali, con tocchi speziati a rifinitura. In bocca il sorso è di buona struttura, polposo e avvolgente, dallo sviluppo continuo e dal finale intenso che propone toni agrumati. La cantina Leone De Castris - che deve il suo successo soprattutto all’ormai storico rosato “Five Roses”, una vera e propria icona nella sua tipologia - oggi è uno dei simboli della Puglia enoica e conta su 260 ettari a vigneto, coltivati in varie tenute, dislocate nelle province più significative dal punto di vista enologico della Regione: Lecce, Brindisi, Bari e Taranto, a Salice Salentino, Campi e Guagnano nel cuore del Salento. La produzione complessiva è di 2.500.000 bottiglie, declinate da un portafoglio etichette molto articolato, formato da oltre quaranta referenze. Sono vini, in generale, ben realizzati tecnicamente e dal tratto stilistico mediterraneo, che giocano su un’impostazione moderna e commercialmente efficace, in grado di mettere in campo da un lato vini più immediati e, dall’altro, prodotti più complessi e di buona longevità; sempre comunque all’insegna della generosità che distingue l’ampia offerta enologica pugliese, nel recente passato decisamente in ascesa sia qualitativa che d’immagine.

(fp)

