Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

Video

L’ottima annata nei top territori: il racconto della vendemmia 2025 in Piemonte, Toscana e Veneto

A WineNews, il bilancio positivo dei produttori di grandi vini italiani come Barolo, Chianti Classico, Brunello di Montalcino, Bolgheri e Valpolicella

Le incertezze ci sono anche per i territori del vino italiano più famosi e riconosciuti a livello internazionale, come Piemonte, Toscana e Veneto. Ma la vendemmia 2025 è stata positiva, e al futuro si guarda con ottimismo, come ci hanno raccontato al Merano Wine Festival Alice Battistel (Damilano), Carlo De Biasi (San Felice), Elisabetta Gnudi Angelini (Caparzo), Giovanni Folonari (Tenute Folonari), Silvia Allegrini (Allegrini), Ernesto Abbona (Marchesi di Barolo), Stefano Tommasi (Tommasi Viticoltori), Filippo Mobrici (Bersano), Anton Zaccheo (Carpineto) e Riccardo Pasqua (Pasqua).

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: BAROLO, BOLGHERI, BRUNELLO DI MONTALCINO, CHIANTI CLASSICO, MERANO WINE FESTIVAL, PIEMONTE, TOSCANA, VALPOLICELLA, VENDEMMIA, VENETO

Altri articoli