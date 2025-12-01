L’uomo ed il rispetto del territorio che ci accoglie devono tornare al centro del viaggio

L’uomo deve tornare al centro, e l’esperienza del viaggio deve partire dal rispetto del territorio che ci accoglie: ecco il nuovo “Manifesto dell’accoglienza italiana”, in cui anche cibo e vino sono importanti nel definire il concetto contemporaneo di benessere. Da “Gensy”, il Congresso de “La Sicilia di Ulisse” a Palermo, a WineNews, gli chef Tony Lo Coco (I Pupi), Pino Cuttaia (La Madia) e Filippo La Mantia, Luca Caruso (Hotel Signum), Francesca Planeta (Planeta), i giornalisti Sara Magro, Laura Donadoni e Alessandro Regoli, e Sandro Sartor (Wine in Moderation). (ph: Maurizio Adamo)

