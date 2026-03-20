Massimago, Docg Amarone della Valpolicella Conte Gastone 2021

È dal 2003 che Camilla Rossi Chauvenet produce vino dalla proprietà di famiglia, con un occhio attento alla sostenibilità e un guizzo creativo. Massimago si trova sul lato orientale della Val Mezzane, parte di quella Valpolicella allargata, che - insieme alla Valpantena, alla Val d’Illasi, alla Val Squaranto e alla Val Tramigna - sta cercando di definire la sua identità (e in merito alle sottozone da vallata ci sarebbe un progetto nei cassetti del Consorzio). Massimago, dicevamo, guarda al tramonto: si arrampica per trenta ettari sul fianco collinare, alternando vigneti a oliveti con al centro la tenuta, oggi anche sede del wine relais. Corvina, Corvinone, Rondinella e Garganega confluiscono in circa 80.000 etichette, alcune più tradizionali ed altre più spensierate. L’Amarone Conte Gastone fa parte di queste, raccolte nella Linea Ritratti: bottiglie accomunate dalle inconfondibili illustrazioni di Franco Chiani e dall’inconfondibile agilità dei vini che contengono, nate vent'anni fa - giocando con le parole, i significati, le rime e le relazioni - per prendere in giro gioiosamente l'aristocrazia del vino. Il Conte Gastone raccoglie le uve di tutti gli appezzamenti, diventando lo spettro stilistico di Massimago: un Amarone aperto e fragrante, generoso di frutti e fiori rossi, di erbe aromatiche spontanee e una nota ematica e terrosa a dare profondità; il sorso è pieno e carnoso, lungamente sapido fino alla chiusura balsamica.

(ns)

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