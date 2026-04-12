Michele Chiarlo, Docg Nizza La Court Riserva 2022

Nonostante l’annata sia stata veramente difficile dal punto di vista climatico, con una estate calda e arida, nel 2022 la cantina Michele Chiarlo è riuscita ad ottenere comunque una Barbera di spessore, elegante, piacevole e con un tannino di carattere, grazie anche ai preziosi suoli a base di marne argilloso-calcaree di origine sedimentaria marina che caratterizzano il vigneto La Court. Il vino si presenta nel bicchiere con una veste rosso porpora scuro, tendente al bordeaux ma con brillanti riflessi rosso rubino. Il naso, inizialmente delicato, è elegante e piacevole, con immediati sentori di frutti rossi (amarena) e neri (mora), nonché note floreali, di rosa canina, a cui seguono, con l’ossigenazione, altre note che rendono il bouquet complesso: melagrano, prugna, sottili sentori speziati, di chiodi di garofano e pepe bianco, e, infine, note di cuoio, cacao, caffè e smalto. Al palato l’ingresso è sapido con un tannino ben integrato ma che, come accennavo all’inizio, mostra tutto il suo carattere, conferendo al vino una notevole struttura. Si conferma la notevole complessità percepita al naso, con l’aggiunta di note balsamiche che rendono il sorso ancora più fresco. Il finale, lunghissimo, fresco e graffiante, si chiude su interessanti note balsamiche, di frutti rossi e di cacao amaro. Vino perfetto in abbinamento a primi e secondi di carne o funghi, arrosti e formaggi di buona stagionatura.

(Paolo Lauria)

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