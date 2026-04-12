Paolo Manzone, Docg Barolo Meriame 2022

L’azienda agricola di Luisella e Paolo Manzone si trova nel cuore della Menzione Geografica Aggiuntiva Meriame, situata tra i Cru Baudana e Lazzarito, di fronte a Castiglione Falletto. I vigneti appartengono da cinque generazioni alla famiglia della mamma di Luisella, che, insieme al marito enologo, ha intrapreso il percorso dell’imbottigliamento in proprio a partire dal 1999, dopo che l’azienda ha cessato di vendere le proprie uve a terzi e Paolo Manzone ha abbandonato la sua attività di consulente in altre realtà. Oggi l‘azienda, di chiaro stampo familiare, conta su una ventina di ettari vitati in biologico, distribuiti fra i comuni di Serralunga d’Alba, Sinio e Roddino. Il Cru Meriane nel comune di Serralunga, intorno ai 15 ettari complessivi, è di proprietà dei Manzone per circa la metà, che lo hanno rivendicato in etichetta fin dall’inizio della loro avventura enoica. Dalla cantina, attualmente, esce una produzione complessiva di 85.000 bottiglie di solida e continua affidabilità qualitativa, che comprende le principali denominazioni della zona: Barolo, Barbaresco, Langhe, Roero, Dolcetto d’Alba e Barbera d’Alba. Il Barolo Meriame 2022, maturato per 24 mesi in tonneau e legno grande, profuma di frutta rossa matura, tabacco e grafite, con tocchi speziati ed affumicati. In bocca il sorso è tendenzialmente austero e polposo, terminando in un finale lungo e dagli intensi richiami balsamici.

(fp)

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