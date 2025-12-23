Parole e sapori si intrecciano tra saggi, romanzi, gialli e non solo, per rilassarsi a Natale

Le idee ed i suggerimenti (dal Festival “Food & Book” a Montecatini Terme) per libri da mettere sotto l’albero, tra divertimento e cultura gastronomica. Tra saggi sull’enoturismo, ma anche sulla sana alimentazione o su cibi specifici, e libri che raccontano storie, vere o di fantasia, d’amore, di vita o di mistero, dove il cibo è assoluto protagonista, o fondamentale cornice, o filo rosso lungo il quale si sviluppano le vicende dei protagonisti, tutte da “gustare”.

Copyright © 2000/2025