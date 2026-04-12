Pastificio Morelli, Pasta con il Germe di Grano

La pasta dell’Antico Pastificio Morelli di San Romano in provincia di Pisa - nato nel 1860 e dopo cinque generazioni ancora condotto dalla famiglia Morelli, con i fratelli, Lucia, Antonio e Marco, che portano avanti una tradizione di decisamente significativa - è unica nel suo genere. Il segreto è un ingrediente che non si trova nelle paste comuni. Si tratta del germe di grano, che costituisce il cuore del chicco, e che contiene vitamine e proteine vegetali. Normalmente, durante la macinazione del cereale, il germe di grano viene escluso dalla semola per ridurne la deperibilità. Le grandi industrie pertanto lavorano quasi esclusivamente farine senza il germe di grano, ma l’approccio artigianale dell’Antico Pastificio Morelli consente di poter reinserire il germe di grano, sempre fresco, dentro la semola. I formati prodotti dal pastificio pisano sono quelli classici: dagli strozzapreti alle penne, dai calamari ai tortiglioni, dalle linguine agli spaghetti, dai paccheri agli straccetti e alle mafalde.

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