Peaks & Valleys, Doc Soave Classico Castelcerino 2024

Esaltare l’identità dei vini veronesi, per valorizzare luoghi e paesaggi, questo è Peaks & Valley. Non semplicemente un nuovo marchio, firmato da Marilisa Allegrini e dalle figlie Carlotta e Caterina, ma “il primo progetto vinicolo a guida veronese che rende Valpolicella, Soave e Lugana ambasciatrici di un’identità univoca ed espressione armonizzata del territorio” spiega Andrea Lonardi, MW nella veste di Ceo della compagine. Peaks & Valley riprende, in chiave moderna, il modello del négociant in cui vigne selezionate di viticoltori locali si affiancano a quelle di proprietà o in affitto. Diversità del suolo, clima, esposizione, altitudine, varietà autoctone, forme di allevamento ed età delle viti sono i criteri che guidano la selezione perché ogni vino del progetto esprima la propria origine con standard propri dei vini di alta gamma e con attenzione a livelli naturalmente moderati di alcol, rimanendo inferiori a 12,5%. Quattro le etichette, vendemmia 2024: Valpolicella Classico Monte Lencisa, Lugana Selva del Vescovo, Soave Classico Fittà e questo Soave Classico Castelcerino che proviene da un vigneto a pergola di oltre 30 anni, sito in uno dei punti più alti della doc. Al naso fiori bianchi e note di alloro e cedro. Nervoso e teso l’ingresso in bocca, sorprende per sapidità e freschezza conferite dal suolo calcareo ricco in carbonato di calcio e foriero elevate acidità (pH 3,19). Longevo.

(Clementina Palese)

