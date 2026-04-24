Sinnos, Pecorino Arrastu

Il Pecorino Arrastu è un formaggio a pasta molle erborinato prevalentemente dolce con muffe di colore verde\grigio, da consumare dopo almeno 30 giorni. Il sapore è dolce e l’aroma prevalente è quello del fungo, leggermente ammoniacale con note lattiche di burro fresco. La pasta è morbida, a volte abbastanza cremosa vicino alle infiltrazioni di muffa, di colore bianco o avorio chiaro. A produrlo il caseificio Sinnos, animato dal 2022 da Samuel Lai, ex militare tornato nella propria terra. Si trova a Gergei, un piccolo paese di circa 1.000 anime, nella zona del Sarcidano, ad un’ora di strada a nord di Cagliari. E proprio grazie al successo del micro caseificio rurale di Samuel – che promuove la cultura pastorale e casearia, insieme alla moglie Emanuela Ghiani, reinterpretando in modo contemporaneo il lavoro dell’allevatore e del casaro - il piccolo paese sardo ha lasciato il suo anonimato, diventando, grazie soprattutto al passa parola, una meta di riferimento per chi ama la Sardegna più autentica.

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